У неділю, 22 листопада, "Мілан" у рамках 8-го туру Серії А зіграв проти "Наполі". гості без проблем перемогли у більшості суперника.

Наполі – Мілан 1:3

Голи: Мертенс, 63 – Ібрагімович, 20, 54, Хауге, 90+5

Вилучення: Бакайоко, 65 ("Наполі")

Перевага гостей

Зі старту матчу "Мілан" почав штурмувати ворота господарів. У футболістів "Наполі" все ніяк не клеїлась гра в атаці. Ребіч опинився у штрафному господарів та пробив у центр воріт. Але голкіпер Мерет дотягнувся до м'яча, пише 24 канал.

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Відразу ще одна атака від гостей. Чалханоглу підхопив передачу та здалеку пробив у кут воріт, але знову воротар продемонстрував, що не даремно перебував у воротах "Наполі".

К'єр виборов м'яч під час кутового, але пробив значно вище воріт.

Та все ж надмірна активність "Мілана" принесла потрібний результат. Тео асистував на Ібрагімовича, який із близької відстані головою відправивши м'яч у ворота – 0:1.

Після пропущеного голу вболівальники "неаполітанців" нарешті побачили активність від улюбленої команди. Мертенс вдало прийняв дотепний пас від партнера та пробив у ворота. Але на шляху його удару став голкіпер.

Ще одна гострота біля воріт "Мілана". Ді Лоренцо знайшов вільну зону, отримав м'яч після навісу з кутового та завдав удару – поперечина врятувала ворота гостей.

Політано знайшов вільний простір у штрафному майданчику та спробував результативно зіграти на добиванні. Але воротар Доннарумма видав фантастичний сейв.

Перший тайм завершився мінімальною перемогою гостей – 0:1.

Друга молодість Ібрагімовича

Вже на старті другої 45-хвилинки гості подвоїли рахунок. І знову свою майстерність продемонстрував Ібрагімович. Схоже, швед переживає "другу молодість" у клубі з Мілана. Ребіч виконав простріл у штрафний майданчик, на який відгукнувся Златан та пробив у праву дев'ятку – 0:2.

Вже за декілька хвилин Ібрагімович міг стати автором хет-трику. Але взяття воріт скасував суддя, я кий угледів офсайд у шведського нападника.

"Не забиваєш ти – забивають тобі". У середині другого тайму Мертенс отримав класну передачу від партнера по команді та без роздумів сильно пробив у кут воріт – 1:2.

Вже за дві хвилини після голу "Наполі" самі створили собі проблеми. Схоже, Бакайоко забув, що вже має одну жовту картку та заробив другу – вилучення.

Петанья отримав передачу в штрафному майданчику, але не вигадав нічого кращого ніж пробити саме туди де стояв Доннарумма.

У більшості "Мілан" зміг більш розкутіше атакувати. Коломбо позбувся опіки захисника і з середньої відстані завдав удару, але воротар Мерет вдало обрав позицію та впевнено виконав сейв.

У компенсований арбітром час "Мілан" ще збільшив перевагу. Хауге показав майстерний індивідуальний прохід, прорвався у штрафний та закотив м'яч у сітку воріт господарів – 1:3.

У підсумку матч завершився перемогою гостей – 1:3.

Наполі – Мілан відеоогляд