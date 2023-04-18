Милан на шаг ближе к полуфиналу: Жиру элегантно положил мяч в ворота Наполи – видео
Во вторник, 18 апреля, стартовали решающие четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. Первый гол в итальянском дерби Наполи – Милан забил игрок "россонери" Оливье Жиру.
В первом матче на "Сан-Сиро" минимальную победу праздновал Милан. Поэтому в ответном матче Наполи надеялись получить реванш за досадное поражение и оставить соперника за бортом Лиги чемпионов.
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Жиру реабилитировался за промах с пенальти
Однако произошло не так, как предполагалось. Уже на 22-й минуте матча нападающий Милана Оливье Жиру получил возможность открыть счет с одиннадцатиметровой отметки. Однако голкипер Наполи Алекс Мерет угадал замысел француза и отразил его удар.
Неудача не огорчила опытного нападающего. В конце первого тайма Рафаэл Леау выполнил пас-конфету на Оливье Жиру, которому оставалось лишь попасть по мячу. Милан увеличил преимущество по итогам двух матчей до 2:0 и приблизился к полуфиналу ЛЧ.