У першому матчі на "Сан-Сіро" мінімальну перемогу святкував Мілан. Тож у матчі відповіді Наполі сподівалися здобути реванш за прикру поразку та залишити суперника за бортом Ліги чемпіонів.

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Жіру реабілітувався за промах з пенальті

Проте сталося не так, як гадалося. Вже на 22-й хвилині матчу нападник Мілана Олів'є Жіру отримав можливість відкрити рахунок з одинадцятиметрової позначки. Проте голкіпер Наполі Алекс Мерет вгадав задум француза та відбив його удар.

Невдача не засмутила досвідченого нападника. Наприкінці першого тайму Рафаел Леау виконав пас-цукерку на Олів'є Жіру, якому залишалося лише влучити по м'ячу. Мілан збільшив перевагу за підсумком двох матчів до 2:0 та наблизився до півфіналу ЛЧ.

Відео голу Жіру

Варте уваги! Цей гол став 5-м для 36-річного нападника Олів'є Жіру в Лізі чемпіонів. Проте попередні м'ячі француз забивав на стадії групового турніру.