Футбольный клуб Наполи и город Неаполь является неудобным соперником для Ливерпуля и главного тренера клуба Юргена Клоппа. Это уже третий раз команды играют между собой в группе Лиги чемпионов, и каждый раз итальянская команда выигрывает домашний матч. Так было и в 2018 году, и в 2019 году. Продолжили эту традицию "партенопеи" и в 2022 году.

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Проблемы для гостей начались уже в начале встречи, когда на первой минуте после ошибки вратаря Осимхен пробил в штангу с острого угла. В общем, ошибки защитников "мерсисайдцев" и приведут к тому, что команда пропустит четыре гола. Хотя могла и больше.

Но уже на пятой минуте первый гол в ворота Ливерпуля влетел. Арбитр назначил пенальти после просмотра видеоповтора, на котором заметил, что Милнер сыграл рукой в собственной штрафной. Зелинские с отметки пробил метко.

На 16-й минуте в ворота Ливерпуля был назначен еще один пенальти. И снова после VAR. На этот раз за грубый фол Ван Дейка на Осимхене. Пробивать решил сам Осимхен, но Аллисон угадал, куда он будет пробивать, и отбил мяч. А Ди Лоренцо на добивании пробил выше ворот.

На 31-й минуте вся немощность защиты Ливерпуля проявилась, когда Замбо Ангусса забивал гол. Игроки в красных футболках просто наблюдали, как его в касание вывели на ударную позицию.

Еще в первом тайме в ворота Ливерпуля влетел и третий гол. Его автором стал Джованни Симеоне – сын главного испанского тренера Атлетико Диего Симеоне. Он в прикосновение замкнул прострел с фланга.

Избиение Ливерпуля продолжилось сразу после перерыва. После прострела Зелински пробивал в касание. С первым ударом Алиссон справился. Но поляк первым оказался на добивании и пробросил мяч мимо голкипера.

И только после этого Ливерпуль забил сам. На дальний удар отважился Луис Диас, и его удар был точен. Впоследствии он мог оформить и дубль, но Мерет спас команду от пропущенного гола.

В итоге арбитр зафиксировал счётом 4:1.

Видеообзор матча Наполи – Ливерпуль