В субботу, 1 августа, "Наполи" принимал "Лацио" в матче 38 тура Серии А. Хозяева одержали уверенную победу – 3:1.

Наполи – Лацио 3:1

Голы: Руис, 9, Инсинье, 54 (пен.), Политано, 90+3 – Иммобиле, 22

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Уже в самом начале поединка команда Гаттузо вышла вперед, благодаря голу Фабиана Руиса. Но еще до перерыва римляне сравняли счет – Чиро Иммобиле забил свой 36-й гол в этом сезоне Серии А.

Видео гола Руиса

Видео гола Иммобиле

Лоренцо Инсинье, который реализовал пенальти в начале второй половины игры вывел "Наполи" вперед, а Маттео Политано за несколько минут до конца игры снял все вопросы о победителе.

Видео гола Инсинье

Видео гола Политано

Таким образом, "Лацио" занял четвертое место в турнирной таблице Серии А, в активе команды 78 очков – столько же, сколько и у "Аталанты". "Наполи" набрал 62 очка и завершил сезон на 7-й позиции.

Турнирная таблица Серии А