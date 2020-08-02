В субботу, 1 августа, "Аталанта" принимала "Интер" в матче 38 тура Серии А. Поединок закончился уверенной победой гостей – 0:2.

Аталанта – Интер 0:2

Голі: Д'Амброзио, 1, Янг, 20

Смотрите также: Дубль Обамеянга принес "Арсеналу" волевую победу над "Челси" в финале Кубка Англии: видео

В заключительном туре Серии А "Аталанте" была нужна победа над "Интером", чтобы выйти на второе место, однако команда из Бергамо уступила со счетом 0:2.

Хозяева начали ужасно, пропустив контратаку "Интера" с прострелом Лаутаро на Лукаку и его пропуском мяча на Бареллу уже на 20-й секунде. Джимшити выбил мяч на угловой, но из него сразу же прилетел гол – Голлини ошибся на выходе, столкнувшись с Госенсом, а Д'амброзио замкнул в пустые ворота.

Видео гола Д'Амброзіо

На 20-й минуте миланцы удвоили преимущество после шикарного гола Янга: Эшли сместился с левого фланга и из-за пределов штрафной эффектно закрутил мяч точно в дальний угол – 0:2.

Видео гола Янга

Таким образом, "Интер" набрал 82 очка и завершил сезон 2019/20 на втором месте в Серии А. "Аталанта", имея 78 зачетных баллов в активе, осталась третьей благодаря лучшей статистике личных встреч с "Лацио".

Турнирна таблица Серии А