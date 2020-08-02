У суботу, 1 серпня, "Наполі" приймав "Лаціо" у матчі 38 туру Серії А. Господарі здобули впевнену перемогу – 3:1.

Наполі – Лаціо 3:1

Голи: Руїс, 9, Інсіньє, 54 (пен.), Політано, 90+3 – Іммобіле, 22

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Вже на самому початку поєдинку команда Гаттузо вийшла вперед, завдяки голу Фабіана Руїса. Але ще до перерви римляни зрівняли рахунок – Чіро Іммобіле забив свій 36-й гол у цьому сезоні Серії А.

Відео голу Руїса

Відео голу Іммобіле

Лоренцо Інсіньє, який реалізував пенальті на початку другої половини гри, вивів "Наполі" вперед, а Маттео Політано за кілька хвилин до кінця гри зняв всі питання про переможця.

Відео голу Інсіньє

Відео голу Політано

Таким чином, "Лаціо" зайняв четверте місце в турнірній таблиці Серії А, в активі команди 78 очки – стільки ж, скільки і у "Аталанти". "Наполі" набрав 62 очки і завершив сезон на 7-й позиції.

Турнірна таблиця Серії А