"Лаціо" поступився "Наполі" і зайняв четверте місце в Серії А: відео голів
У суботу, 1 серпня, "Наполі" приймав "Лаціо" у матчі 38 туру Серії А. Господарі здобули впевнену перемогу – 3:1.
Наполі – Лаціо 3:1
Голи: Руїс, 9, Інсіньє, 54 (пен.), Політано, 90+3 – Іммобіле, 22
До слова: "Аталанта" програла "Інтеру", українець Маліновський став бронзовим призером Серії А: відео
Вже на самому початку поєдинку команда Гаттузо вийшла вперед, завдяки голу Фабіана Руїса. Але ще до перерви римляни зрівняли рахунок – Чіро Іммобіле забив свій 36-й гол у цьому сезоні Серії А.
Відео голу Руїса
Відео голу Іммобіле
Лоренцо Інсіньє, який реалізував пенальті на початку другої половини гри, вивів "Наполі" вперед, а Маттео Політано за кілька хвилин до кінця гри зняв всі питання про переможця.
Відео голу Інсіньє
Відео голу Політано
- Таким чином, "Лаціо" зайняв четверте місце в турнірній таблиці Серії А, в активі команди 78 очки – стільки ж, скільки і у "Аталанти". "Наполі" набрав 62 очки і завершив сезон на 7-й позиції.