В субботу, 13 февраля, состоится принципиальный матч в чемпионате Италии – в гости к Наполи пожалует Ювентус. Посмотреть этот матч можно будет и в Украине.

Этот матч особое внимание привлекает к себе тем, что в первом круге этим командам так и не дали сыграть. Пандемия коронавируса в Неаполе привела к тому, что Наполи запретили выехать на игру в Турин. Руководство итальянского чемпионата же решило засчитать техническое поражение Наполи. Правда "партенопеи" после этого пошли в суд и дело выиграли. Поэтому матч первого круга между ними должен состоятся. А пока – матч в Неаполе.

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Стоит добавить, что это будет уже вторая игра команд в 2021 году. Первая состоялась в матче за Суперкубок. И голы Роналду и Мората принесли победу "старой синьоре".

Матч Наполи – Ювентус, который начнется в 19:00, можно будет посмотреть и в Украине. По телевидению его покажет телеканал "Футбол 1".

Смотреть онлайн Наполи – Ювентус можно легально на платформе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Доступ на 24 часа ко трансляциям всех матчей на этом сервисе обойдется в 62 гривен. В то же время месячный абонемент на просмотр футбольных матчей можно заказать за 109 гривен. За 189 гривен можно оформить подписку xtra sport oll inclusive, где кроме спортивных каналов, есть еще много и другого контента. За 249 гривен в месяц можно подписаться на ultra oll inclusive, куда включены все доступы на Oll.tv.