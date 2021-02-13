У суботу, 13 лютого, відбудеться принциповий матч в чемпіонаті Італії – в гості до Наполі завітає Ювентус. Переглянути цей матч можна буде і в Україні.

Цей матч особливу увагу привертає до себе тим, що в першому колі цим командам так і не дали зіграти. Пандемія коронавірусу в Неаполі призвела до того, що Наполі заборонили виїхати на гру до Турина. Керівництво італійського чемпіонату ж вирішило зарахувати технічну поразку Наполі. правда "партенопеї" після цього пішли в суд та справу виграли. Тож матч першого кола між ними має відбутися. А поки – матч у Неаполі.

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Варто додати, що це буде вже друга гра команд у 2021 році. Перша відбулася у матчі за Суперкубок. І голи Роналду та Морати принесли перемогу "старій синьйорі".

Матч Наполі – Ювентус, який розпочнеться о 19:00, можна буде переглянути і в Україні. По телебаченні його покаже телеканал "Футбол 1".

Дивитися онлайн Наполі – Ювентус можна легально на платформі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Доступ на 24 години до трансляцій усіх матчів на цьому сервісі обійдеться в 62 гривні. натомість місячний абонемент на перегляд футбольних матчів можна замовити за 109 гривень. За 189 гривень можна оформити підписку xtra sport oll inclusive, де окрім спортивних каналів, є ще чимало й іншого контенту. За 249 гривень на місяць можна підписати на ultra oll inclusive, куди включені усі доступи на Oll.tv.