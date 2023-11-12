Роскошный гол Коваленко принес Эмполи сенсационную победу в Серии А: видео шедевра

В 12-м туре чемпионата Италии с неожиданным результатом завершился матч между аутсайдером первенства Эмполи и Наполи. Автором сенсации стал украинский легионер "синих" Виктор Коваленко.

Наполи – Эмполи 0:1

Гол: Коваленко, 90+1

Команда Виктора Коваленко в нынешнем сезоне Серии А пасет задних. А вот Наполи находится в группе лидеров и претендует на чемпионство, пишет 24 Канал.

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Поединок против Наполи Виктор Коваленко начал со скамейки запасных. Украинец появился на поле на 71-й минуте матча, заменив Якопо Фаццини. Счет на табло тогда был ничейный – 0:0.

Однако на первой компенсированной минуте Коваленко фантастическим ударом в одно касание отправил мяч в сетку ворот "партенопийцев". Этот гол принес сенсационную победу "синим".

Видео гола Коваленко

Благодаря этой победе Эмполи покинул зону вылета и поднялся на 17-е место в таблице Серии А.

Для Виктора это первый гол в составе Эмполи. С начала сезона украинец сыграл всего 4 матча.

Это второй гол Коваленко в Серии А. Свой первый мяч он забил в составе Специи 16 октября 2021 года против Салернитаны.

Видеообзор матча Наполи – Эмполи