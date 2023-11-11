Руслан Малиновский остался на скамейке запасных Дженоа. Под занавес первого тайма "грифоны" размочили нули на табло. На 44-й минуте Раду Дрегушин вывел хозяев вперед 1:0, пишет 24 Канал.

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Победа "грифонов" без вклада украинца

Целого второго тайма не хватило обеим командам, чтобы забить еще один гол.

Малиновский вышел на футбольное поле только на 86-й минуте. А Дженоа сдержала победный минимальный счет на табло 1:0 до финального свистка.

Вклада Руслана в победу "грифонов" почти нет. Украинский полузащитник принял участие уже в 11 поединках текущего сезона-2023/2024. Ранее Малиновский отличился двумя ассистами в двух матчах подряд. Однако теперь украинец снова умолчал.

Дженоа после 12 туров идет на 13-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 14 баллов. Верона продолжает идти в зоне вылета из итальянского первенства, в ее активе 8 очков.

В следующем туре Дженоа сыграет на выезде против Фрозиноне (26 ноября).

Обратите внимание! Видеообзор матча Дженоа – Верона по ссылке.