Наполи – Интер 0:1

Гол: Мартинес, 90+1.

В Эр-Рияде в Саудовской Аравии состоялся финал Суперкубка Италии. Это был дебютный розыгрыш турнира, в котором участвовали четыре команды, пишет 24 канал.

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Однако это не помешало действующим обладателям Скудетто и Кубка сойтись в финале. Наполи и Интер уверенно в полуфиналах расправились с Фиорентиной и Лацио (по 3:0).

Неаполитанцы пока не впечатляют в этом сезоне, поэтому они ожидались андердогами во встрече. Это повлекло за собой оборонную игру команды Маццари, за весь матч Наполи нанес лишь один удар в створ.

Интер же владел тотальной инициативой и 22 раза ударил в сторону ворот Голлини. Впрочем, чемпионы долго отбивались и почти перевели игру в экстра-таймы, притом что с середины второго тайма играли в меньшинстве из-за удаления Симеоне.

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Впрочем, "неррадзури" таки дожали "партенопеев" в компенсированное время. Защита Наполи забыла о главном бомбардире соперника Мартинесе во время прострела от Павара. Лаутаро с близкого расстояния расстрелял ворота соперника и вырвал победу для Интера.

Победа позволила Интеру в восьмой раз выиграть Суперкубок Италии. Таким образом, "неррадзури" приблизились к Ювентусу по этому показателю. Туринцы торжествовали рекордные 9 раз.

Видеообзор матча Наполи – Интер: