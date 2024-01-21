Салернитана – Дженоа 1:2

Голы: Мартегани, 2 – Ретеги, 13, Гудмундссон, 58 (пен).

В эти выходные в Серии А проходят матчи 21 тура сезона 2023-2024. В одной из игр воскресенья аутсайдер турнира Салернитана принимала новичка Дженоа, пишет 24 канал.

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Старт за Салернитаной

По генуэзцам уже традиционно в основе вышел Руслан Малиновский. Игра началась непросто для грифонов, ведь хозяева вышли вперед уже на второй минуте.

Мартегани успешно запер прострел Брадарича. Салернитана продолжала владеть инициативой и чаще избивать в сторону ворот. Впрочем, Дженоа сделала ставку на точность и контратаки.

Уже в середине первого тайма команда Малиновского сравняла счет. Бадель вывел Ретеги на ударную позицию и тот прошил Очоа. А победу гостям принес сомнительный пенальти в начале второго тайма.

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Неоднозначное решение судьи

Игрок хозяев Ловато в своей площадке головой скинул себе в руку. Несмотря на непреднамеренную игру и близкое расстояние, судья решил встать на сторону Дженоа и назначил пенальти. Его реализовал Гудмундссон, у которого уже девять голов в нынешнем сезоне Серии А.

Что касается Малиновского, то украинец отыграл весь матч. Впрочем, хавбек мало чем запомнился, разве что дальним ударом после углового на старте матча, который не стал проблемой для вратаря.

Согласно оценкам Whoscored, Руслан получил 6,3, что является второй худшей оценкой среди игроков Дженоа. Впрочем, генуэзцы дотерпели до финального свистка и праздновали победу.

Турнирное положение в Серии А

Дженоа продлила свою беспроигрышную серию до шести игр

победа позволила команде Джилардино подняться на 11 место.

"грифоны" обошли Монцу и имеют в своем активе 25 очков

отставание от зоны еврокубков составляет семь баллов

гандикап над зоной вылета вырос до восьми пунктов

Салернитана же осталась последней, в шести баллах от спасительной зоны

в следующем туре (28 января) Дженоа будет принимать Лечче

Видеообзор матча Салернитана – Дженоа