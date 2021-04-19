Наполи – Интер 1:1

Голы: Ханданович, 36 (авт.) – Эриксен, 55

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Интер к матчу подошел в статусе лидера Серии А, но Наполи на домашнем стадионе играет крайне убедительно. Поэтому гостям нужно было постараться, чтобы привезти очки домой.

Уже в начале встречи Брозович пробил после розыгрыша углового, мяч по дороге к воротам коснулся ноги Лукаку и попал в перекладину. Убийственный момент упустили гости.

В середине второго тайма был самый курьезный момент во встрече. Инсинье простреливал во вратарскую Интера. Там был лишь Осимхен, но до него мяч не долетел. Его перехватил голкипер Ханданович, но не сумел уверенно поймать мяч и забросил его в собственные владения – 1:0.

Снова Лукаку был в центре внимания после удара Эриксена со штрафного. Однако ворота Наполи были словно зачарованы – стойка.

Равный тайм

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев. После отдыха команде Антонио Конте быстро удалось сравнять цифры на табло. Эриксен решился на дальний удар из-за пределов штрафной и бильярдным выстрелом прошил сетку ворот "неаполитанцев" – 1:1.

Один раз каркас ворот спас Интер после пушечного выстрела Инсинье.

Интер и Наполи не сумели определить победителя в противостоянии. После этой встречи подопечные Конте продолжают возглавлять Серию А, в их активе 75 очков. Команда Дженнаро Гаттузо с 60 пунктами идет 5-й.

Наполи – Интер: видеообзор