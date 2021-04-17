11 матчей подряд. Именно столько выиграл Интер в чемпионате перед матчем с Наполи. Неудивительно, что именно "нерадзурри" ушли в отрыв в турнирной таблице Серии А. И теперь опережают Милан сразу на 11 очков. До окончания чемпионата – восемь туров. И вряд ли команда отдаст чемпионство.

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В Наполи перед этим матчем несколько другие проблемы. Команда борется за попадание в первую четверку, которая дает право сыграть в Лиге чемпионов. Пока на четвертом месте Аталанта украинцев Малиновского и Коваленко. Она опережает Наполи на два очка. Хотя второе и пятое место разделяют всего четыре балла (Милан – 63, Ювентус – 62, Аталанта – 61, Наполи – 59). Третий Ювентус сыграет против четвертой Аталанты в этом же туре.

Поэтому не стоит сбрасывать Наполи со счетов борьбы за первую четверку. Ведь команда победила на выезде и Рому, и Милан. Вот только уступила Ювентусу в перенесенном матче. И Аталанте проиграла, пропустив четыре гола.

Поэтому в этом матче можно ожидать бой, который игроки устроят на поле. И фаворита нет. Да, на победу Интера в Favbet выставили коэффициент 2,41. На то, что Наполи окажется сильнее на своем поле – 3. Ничья в матче – 3,5.

Вполне возможно, что в матче будет 2 или три гола. На ТВ 2,5 выставлен коэффициент 1,96. Зато ТМ 2,5 – 1,93. А на то, что обе команды забьют – 1,72.

Матч Наполи – Интер состоится в воскресенье, 18 апреля. Начало в 21:45.