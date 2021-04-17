11 матчів поспіль. Саме стільки виграв Інтер в чемпіонаті перед матчем з Наполі. Тож не дивно, що саме "нерадзуррі" пішли у відрив в турнірній таблиці Серії А. І тепер випереджають Мілан одразу на 11 очок. До закінчення чемпіонату – вісім турів. І навряд чи команда віддасть чемпіонство.

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У Наполі перед цим матчем дещо інші проблеми. Команда бореться з потрапляння до першої четвірки, яка дає право зіграти в Лізі чемпіонів. Поки на четвертому місці Аталанта українців Маліновського та Коваленка. Вона випереджає Наполі на два очки. Хоча друге та п'яте місце розділяють лише чотири бали (Мілан – 63, Ювентус – 62, Аталанта – 61, Наполі – 59). А третій Ювентус зіграє проти четвертої Аталанти в цьому ж турі.

Тож не варто скидати Наполі з рахунків боротьби за першу четвірку. Адже команда перемогла на виїзді і Рому, і Мілан. От тільки поступилася Ювентусу в перенесеному матчі. Та й Аталанті програла, пропустивши чотири голи.

Тож в цьому матчі можна очікувати на бій, який гравці влаштують на полі. І фаворита немає. Так, на перемогу Інтера у Favbet виставили коефіцієнт 2,41. На те, що Наполі виявиться сильнішим на власному полі – 3. Нічия у матчі – 3,5.

Цілком може бути, що у матчі буде 2 або три голи. На ТБ 2,5 виставлено коефіцієнт 1,96. Натомість ТМ 2,5 – 1,93. А на те, що обидві команди заб'ють – 1,72.

Матч Наполі – Інтер відбудеться в неділю, 18 квітня. Початок о 21:45.