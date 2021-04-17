Наполи – Интер: где смотреть

Матч Наполи – Интер состоится в воскресенье, 18 апреля, и начнется в 21:45. В Украине трансляцию матча проведет канал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:40.

К слову Аталанта – Ювентус: где смотреть онлайн матч Серии А

Смотреть онлайн-матч Наполи – Интер можно на платформе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Можно выбрать одну из трех подписок, куда входят трансляции футбольных матчей – "Футбол" (109 гривен в месяц), "xtra sport" (139 гривен в месяц), или "xtra sport oll inclusive" (189 гривен в месяц).

Наполи – Интер: перед матчем

Наполи ставит перед собой задачу по итогам сезона пробиться в Лигу чемпионов. Сейчас он с 59 очками идет на пятом месте в Серии А, уступая Аталанте два балла. В предыдущем матче чемпионата Италии "Партенопеи" смогли обыграть на выезде Сампдорию с результатом 2:0.

Миланцы выиграли девять матчей подряд, начав серию с выездной победы над Лацио (3:1), за которой последовал гостевой успех в дерби с Миланом (3:0). После 30 туров Интер с отрывом в 11 очков лидирует в Серии А, опережая Милан. Разница мячей 69-27, Лукаку забил 21 гол, еще 15 у Лаутаро Мартинеса.