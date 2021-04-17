Наполі – Інтер: де дивитися

Матч Наполі – Інтер відбудеться у неділю, 18 квітня, і розпочнеться о 21:45. В Україні трансляцію матчу проведе канал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:40.

До слова Аталанта – Ювентус: де дивитися онлайн матч Серії А

Дивитися онлайн матч Наполі – Інтер можна на платформі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Можна обрати одну з трьох підписок, куди входять трансляції футбольних матчів – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць).

Наполі – Інтер: перед матчем

Наполі ставить перед собою завдання за підсумками сезону пробитися в Лігу чемпіонів. Зараз він з 59 очками йде на п'ятому місці в Серії А, поступаючись Аталанті на два бали. У попередньому матчі чемпіонату Італії "Партенопеї" змогли обіграти на виїзді Сампдорію з результатом 2:0.

Міланці виграють дев'ять матчів поспіль, почавши серію з виїзної перемоги над Лаціо (3:1), за якою послідував гостьовий успіх в дербі з Міланом (3:0). Після 30 турів Інтер з відривом у 11 очок лідирує в Серії А, випереджаючи Мілан. Різниця м'ячів 69-27, Ромелу Лукаку забив 21 гол, ще 15 у Лаутаро Мартінеса.