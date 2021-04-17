Матч Аталанта – Ювентус начнется в 16:00. В Украине трансляцию матча проведет канал "Футбол 2". Начало трансляции в 15:55.

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Аталанта – Ювентус: где смотреть

Смотреть онлайн матч Аталанта – Ювентус можно на платформе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Можно выбрать одну из трех подписок, куда входят трансляции футбольных матчей – "Футбол" (109 гривен в месяц), "xtra sport" (139 гривен в месяц), либо же "xtra sport oll inclusive" (189 гривен на месяц).

Аталанта – Ювентус: перед игрой

Перед этим матчем Аталанта находится всего в одном шаге от Ювентуса. Подопечные Гасперини являются четвертой командой лиги, но в случае удачного стечения обстоятельств могут выйти сразу на вторую строчку.

Ювентус давно проиграл борьбу за чемпионство, но он еще может побороться за медали. Как раз сейчас, туринцы занимают бронзовую позицию, имея 62 очка. У них также есть шанс выйти на второе место после этой игры.