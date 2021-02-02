В среду, 3 февраля, Наполи на своем поле примет Аталанту в рамках 1/2 финала Кубка Италии: букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

Источник: 24 канал

Наполи – Аталанта: перед матчем

Перед поединком команда Джана Пьера Гасперини усилила свой состав полузащитником Шахтера Виктором Коваленко, который может дебютировать в Серии А уже в этом противостоянии.

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В четвертьфинале Наполи уверенно переиграло Специю (4:2), Аталанта же тоже на своем поле в жарком матче вырвала победу у Лацио (3:2). В последней встрече "неаполитанцы" легко разгромили команду Коваленко и Малиновского 4:1.

Клубы между собой провели в своей истории 39 поединков. Здесь минимальное преимущество на стороне Наполи – 16 побед. Всего на 2 победы меньше у Аталанты – 14. Еще 9 встреч завершились вничью.

Первый матч 1/2 финала Кубка Италии Наполи – Аталанта состоится в среду, 3 февраля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21: 45.

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Букмекеры отдают небольшое преимущество в этой встрече Наполи. На их победу можно сделать ставку с коэффициентом – 2,42. Победа Аталанты оценена несколько иной цифрой – 2,94. Ничья в этом противостоянии тоже не является исключением – 3,60.

Матч может завершиться со счетом (2:1) в пользу хозяев поля – 9,70. Минимальный успех команды Малиновского (0:1) оценен в 12,50.

Кто забьет первым? Здесь эксперты ставят на подопечных Дженнаро Гаттузо – 1,88. На то, что первыми во встрече нули на табло размочат гости – 2,05. Идентичные коэффициенты стоят и на последние гол в матче.

Команды будут настроены на атакующую игру, поэтому болельщики смогут увидеть голы от обеих клубов – 1,55.

Кто же может записать свою фамилию на табло? Скорее всего, болельщики увидят гол в исполнении Луиса Мурьеля – 2,40. Следует обратить внимание и на результативные удары от Андреа Петаньи и Лоренцо Инсинье – по 2,80.