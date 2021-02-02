У середу, 3 лютого, Наполі на власному полі прийматиме Аталанту у рамках 1/2 фіналу Кубка Італії: Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Джерело: 24 канал

Наполі – Аталанта: перед матчем

Перед поєдинком команда Джана П'єра Гасперіні підсилила свій склад півзахисником Шахтаря Віктором Коваленком.

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У чвертьфіналі Наполі впевнено переграло Спецію (4:2), Аталанта ж теж на власному полі у спекотному матчі вирвала перемогу у Лаціо (3:2). В останній зустрічі "неаполітанці" легко розгромили команду Коваленка та Маліновського 4:1.

Клуби між собою провели у своїй історії 39 поєдинків. Тут мінімальна перевага на стороні Наполі – 16 звитяг. Лише на 2 перемоги менше у Аталанти – 14. Ще 9 зустрічей завершились внічию.

Перший матч 1/2 фіналу Кубка Італії Наполі – Аталанта відбудеться у середу, 3 лютого. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45.

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Букмекери віддають невеличку перевагу у цій зустрічі Наполі. На їх перемогу можна зробити ставку з коефіцієнтом – 2,42. Звитяга Аталанти оцінена дещо іншою цифрою – 2,94. Нічия у цьому протистоянні теж не є виключенням – 3,60.

Матч може завершитись із рахунком (2:1) на користь господарів поля – 9,70. Мінімальний успіх команди Маліновського (0:1) оцінений у 12,50.

Хто заб'є першим? Тут експерти ставлять на підопічних Дженнаро Гаттузо – 1,88. На те, що першими у зустрічі нулі на табло розмочать гості – 2,05. Ідентичні коефіцієнти стоять і на останні гол у матчі.

Команди будуть налаштовані на атакувальну гру, тому вболівальники зможуть побачити голи від обох клубів – 1,55.

Хто ж може записати своє прізвище на табло? Швидше за все вболівальники побачать гол у виконанні Луїса Мур'єля – 2,40. Слід звернути увагу і на результативні удари від Андреа Петаньї та Лоренцо Інсіньє – по 2,80.