В среду, 3 февраля, Наполи играет с Аталантой в матче Кубка Италии. Онлайн-трансляция – на Спорт24.

Источник: 24 канал

В этом сезоне Наполи уже сражался за один кубок. Ранее команда Гаттузо играла с Ювентусом в Суперкубке Италии и проиграла 0:2. Это было 20 января.

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В последний день января хозяева победили Парму 2:0 и снова вышли на серию побед. Последняя победная серия команды длилась три матча.

Аталанта потерпела первое поражение с ноября месяца. Гости уступили Лацио в матче чемпионата Италии со счетом 1:3. Перед этим "черно-синие" победили Лациале в четвертьфинале Кубка Италии со счетом 3:2.

Последнее поражение Аталанты в чужих стенах было 17 октября. Таким образом, гости не проигрывают уже 10 матчей в гостях.

Наполи – Аталанта: онлайн-трансляция