У середу, 3 лютого, Наполі грає з Аталантою у матчі Кубка Італії. Онлайн-трансляція – на Спорт24.

Джерело: 24 канал

У цьому сезоні Наполі вже бився за один кубок. Раніше команда Гаттузо грала з Ювентусом в Суперкубку Італії і програла 0:2. Це було 20 січня.

Дивіться також: Шахтар вперше програв у 2021 році, поступившись лідеру чемпіонату Словаччини

В останній день січня господарі перемогли Парму 2:0 і знову вийшли на серію перемог. Остання переможна серія команди тривала три матчі.

Аталанта зазнала першої поразки з листопада місяця. Гості поступилися Лаціо в матчі чемпіонату Італії з рахунком 1:3. Перед цим "чорно-сині" перемогли Лаціале в чвертьфіналі Кубка Італії з рахунком 3:2.

Остання поразка Аталанти в чужих стінах була 17 жовтня. Таким чином, гості не програють вже 10 матчів в гостях.

Наполі – Аталанта: онлайн-трансляція