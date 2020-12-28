НАПК закрыло дело президента УАФ Павелко о лжи в декларировании
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло уголовное производство об умышленном недостоверном декларировании со стороны президента УАФ Андрея Павелко.
Дело было закрыто по решению Конституционного суда Украины. Об этом сообщает официальный сайт НАПК.
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Во время своего пребывания депутатом Верховной Рады VIII созыва Павелко не задекларировал аксессуар стоимостью 425 тысяч гривен, полученные в подарок услуги номера в гостинице, не указал в декларации члена семьи (гражданскую жену) и ее имущество (авто Bentley Continental, Land Rover Range Rover, пользование квартирой).
Скандалы с Павелко
- Павелко не первый раз попадает под судебные разбирательства. В 2018 году BIHUS info выпустила расследование, показав, что Андрей Павелко и его гражданская жена Екатерина Чаус живут не в соответствии со своими доходами, потратив за последние три года как минимум 21 миллион гривен.
- В середине октября прошлого года программа "Схемы" выпустила расследование, где журналисты подозревали УАФ и ее президента Андрея Павелко в коррупции с помощью завода по изготовлению искусственных полей. Оборудование для завода покупала фирма из ОАЭ S.D.T. FZE по одной цене, а потом продавала ее ФФУ по цене на 20% выше.
- Также Павелко подозревался в махинациях с бюджетными средствами на сумму 33 миллиона гривен.
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