Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло уголовное производство об умышленном недостоверном декларировании со стороны президента УАФ Андрея Павелко.

Дело было закрыто по решению Конституционного суда Украины. Об этом сообщает официальный сайт НАПК.

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Во время своего пребывания депутатом Верховной Рады VIII созыва Павелко не задекларировал аксессуар стоимостью 425 тысяч гривен, полученные в подарок услуги номера в гостинице, не указал в декларации члена семьи (гражданскую жену) и ее имущество (авто Bentley Continental, Land Rover Range Rover, пользование квартирой).

Скандалы с Павелко