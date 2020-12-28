НАЗК закрив справу президента УАФ Павелка щодо брехні у декларуванні
Національне агентство з питань запобігання корупції закрило кримінальне провадження про умисне недостовірне декларування з боку президента УАФ Андрія Павелка.
Справа була закрита за рішенням Конституційного суду України. Про це повідомляє офіційний сайт НАЗК.
До слова Журналіст опублікував дані про височезні зарплати футбольних чиновників в Україні: суми
Під час свого перебування депутатом Верховної Ради VIII скликання Павелко не задекларував аксесуар вартістю 425 тисяч гривень, отримані в подарунок послуги номера в готелі, не вказав у декларації члена сім'ї (цивільну дружину) та її майно (авто Bentley Continental, Land Rover Range Rover, користування квартирою).
Скандали з Павелком
- Павелко не вперше потрапляє під судові розгляди. У 2018 році BIHUS info випустила розслідування, показавши, що Андрій Павелко та його цивільна дружина Катерина Чаус живуть невідповідно до своїх доходах, витративши за останні три роки, щонайменше, 21 мільйон гривень.
- В середині жовтня минулого року програма "Схеми" випустила розслідування, де журналісти підозрювали УАФ та її президента Андрія Павелка в корупції за допомогою заводу по виготовленню штучних полів. Устаткування для заводу купувала фірма з ОАЕ S.D.T. FZE за однією ціною, а потім продавала її ФФУ за ціною на 20% вище.
- Також Павелко підозрювався в махінаціях з бюджетними коштами на суму 33 мільйони гривень.
Поділитися новиною
Вибір редакції