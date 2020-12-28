Національне агентство з питань запобігання корупції закрило кримінальне провадження про умисне недостовірне декларування з боку президента УАФ Андрія Павелка.

Справа була закрита за рішенням Конституційного суду України. Про це повідомляє офіційний сайт НАЗК.

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Під час свого перебування депутатом Верховної Ради VIII скликання Павелко не задекларував аксесуар вартістю 425 тисяч гривень, отримані в подарунок послуги номера в готелі, не вказав у декларації члена сім'ї (цивільну дружину) та її майно (авто Bentley Continental, Land Rover Range Rover, користування квартирою).

Скандали з Павелком