Семья легенды мирового футбола подверглась очередному нападению криминалитета в Аргентине. У них были украдены деньги, а также значительные повреждения получил автомобиль.

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Второе нападение за год

Сообщается, что ограбление произошло очень быстро и носило жесткий характер. Два преступника разбили окно автомобиля, в котором находился брат жены Месси, забрали две сумки, в каждой из которых было по 4 миллиона песо (в сумме около 22 с половиной тысяч долларов), и убегая выстрелили по машине.

Отмечается, что в автомобиле было много наличных денег, поскольку брат жены Месси ехал в банк, чтобы положить их на счет. Это была выручка из супермаркета, которой владеет жена аргентинского футболиста. В салоне кроме брата Антонеллы Роккуццо также находились двое сотрудников супермаркета.

В результате двум пассажирам "Chevrolet" требовалась медицинская помощь в связи с незначительными повреждениями и шоковым состоянием.

Важно. Это уже не первые проблемы для семьи Месси, связанные с этим супермаркетом. В марте 2023 года вооруженные люди обстреляли его и оставили Лионелю записку с угрозой.