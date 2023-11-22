Информацию о проведении турнира с участием команд Интер Майами, Аль-Наср и Аль-Хиляль распространил руководитель главного управления по развлечениям в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. Это все должно произойти в феврале 2024 года в рамках Riyadh Season Cup, а матч Месси против Роналду даже получил название "Последний танец".

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Однако в Интер Майами опровергли информацию о том, что они согласились поучаствовать в этом турнире. В официальном заявлении клуба говорится, что эта информация неточна. Там также заявили, что владелец клуба Хоре Мас не делал никаких комментариев по этому поводу, как это указано в релизе, распространившем Турки Аль аш-Шейхом. Правда, впоследствии это сообщение убрали с официального сайта клуба.

Стоит напомнить, что именно в Саудовской Аравии последний раз друг против друга и сыграли Лионель Месси и Криштиану Роналду. Это произошло 19 января 2023 года в Эр-Рияде. Тогда аргентинец выступал за французский ПСЖ. И команда отправилась на матч, где их соперниками были футболисты Аль-Насра и Аль-Хиляля. Игра закончилась со счётом 5:4 в пользу ПСЖ. Тогда Месси открыл счет во встрече, Роналду оформил дубль, а Неймар не реализовал пенальти. Сейчас бразилец является игроком Аль-Хиляль, но из-за травмы не сыграет до конца сезона.