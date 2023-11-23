Сім'я легенди світового футболу зазнала чергового нападу криміналітету в Аргентині. У них було вкрадено гроші, а також значні пошкодження отримав автомобіль.
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Другий напад за рік
Повідомляється, що пограбування сталося дуже швидко та мало жорсткий характер. Два злочинці розбили вікно автомобіля, у якому перебував брат дружини Мессі, забрали дві сумки, у кожній з яких було по 4 мільйони песо (у сумі близько 22 з половиною тисяч доларів), і, тікаючи, вистрілили по машині.
Зазначається, що в автомобілі було багато готівки, оскільки брат дружини Мессі їхав до банку, щоб покласти її на рахунок. Це був виторг із супермаркету, яким володіє дружина аргентинського футболіста. У салоні окрім брата Антонелли Роккуццо також було двоє співробітників супермаркету.
Унаслідок цього двом пасажирам "Chevrolet" була потрібна медична допомога у зв'язку з незначними пошкодженнями та шоковим станом.