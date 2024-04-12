Двое неизвестных посреди улицы совершили нападение на 27-ю ракетку мира. Один из преступников толкнул американского теннисиста на землю и не дал тому оказать им сопротивление.

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Новое нападение на спортивную звезду

В то же время другой злоумышленник снял драгоценные часы с руки 23-летнего Себастьяна Корды. Грабителям удалось скрыться с места преступления. Сейчас полиция, которая ведет расследование, не нашла нападавших, хотя смогла взять их ДНК. Также момент нападения был снят одной из местных уличных камер.

Впоследствии стало известно, что часы марки Richard Mille, которые украли у теннисиста, стоили немалые деньги – 300 тысяч евро.

Отметим, что пострадавший теннисист в первом круге турнира ATP 1000 в Монте-Карло одержал победу над испанцем Алехандро Давидовичем Фокиным – 6:1, 6:2.

А вот уже во втором раунде вылетел от второй ракетки мира из Италии Янника Зиннера – 1:6, 2:6.

Напомним, что уже далеко не впервые спортсмены становятся целями злоумышленников, которые хотят обогатиться на титулованных звездах спорта. К примеру, недавно жертвой ограбления стал нападающий английского Ньюкасла Александер Исак. Неизвестные проникли в его дом, где забрали ценные вещи и автомобиль.

Кто такой Себастьян Корда: главное о теннисисте