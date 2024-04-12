Двоє невідомих посеред вулиці здійснили напад на 27-му ракетку світу. Один зі злочинців штовхнув американського тенісиста на землю та не дав тому чинити їм опір.

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Новий напад на спортивну зірку

Водночас інший зловмисник зняв дорогоцінний годинник із руки 23-річного Себастьяна Корди. Грабіжникам вдалось втекти із місця злочину. Наразі поліція, яка веде розслідування, не знайшла нападників, хоча змогла взяти їх ДНК. Також момент нападу був знятий однією із місцевих вуличниї камер.

Згодом стало відомо, що годинник марки Richard Mille, який вкрали у тенісиста, коштував чималі гроші – 300 тисяч євро.

Відзначимо, що постраждалий тенісист у першому колі турніру ATP 1000 у Монте-Карло здобув перемогу над іспанцем Алехандро Давідовічем Фокіним – 6:1, 6:2.

А от вже у другому раунді вилетів від другої ракетки світу із Італії Янніка Зіннера – 1:6, 2:6.

Нагадаємо, що вже далеко не вперше спортсмени стають цілями зловмисників, які хочуть збагатитись на титулованих зірках спорту. До прикладу, нещодавно жертвою пограбування став нападник англійського Ньюкасла Александер Ісак. Невідомі проникли у його будинок, де взяли цінні речі та автомобіль.

Хто такий Себастьян Корда: головне про тенісиста