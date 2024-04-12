Обладателем Кубка Испании Атлетик стал впервые за 40 лет. Через неделю после победы над Мальоркой в финале клуб вместе с болельщиками решили ее отпраздновать.

Читайте также Бывший наставник Реала может возглавить один из престижных клубов вместе со звездным ассистентом

Празднование трофея на лодках

Игроки и тренеры команды совершили прогулку по реке. Впоследствии празднование продолжилось в Бильбао.

Празднование Атлетиком победы в кубке Испании: смотрите видео

Видео празднования Атлетик Бильбао

Видео празднования в Бильбао

Отметим. В турнирной таблице Ла Лиги Атлетик занимает 5-ю позицию, набрав 56 очков.

Следующий матч команда сыграет с Вильярреалом. Начнется игра 14 апреля в 19:30 по киевскому времени.

Путь Атлетик Бильбао к финалу Кубка Испании