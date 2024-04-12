Обладателем Кубка Испании Атлетик стал впервые за 40 лет. Через неделю после победы над Мальоркой в финале клуб вместе с болельщиками решили ее отпраздновать.
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Празднование трофея на лодках
Игроки и тренеры команды совершили прогулку по реке. Впоследствии празднование продолжилось в Бильбао.
Празднование Атлетиком победы в кубке Испании: смотрите видео
Видео празднования Атлетик Бильбао
Видео празднования в Бильбао
Следующий матч команда сыграет с Вильярреалом. Начнется игра 14 апреля в 19:30 по киевскому времени.
Путь Атлетик Бильбао к финалу Кубка Испании
- В первом круге Атлетик минимально победил Руби со счетом 1:2.
- Разгромно победил Кайон во втором туре (0:3). С таким же счетом одержал победу над Эйбаром в следующем туре.
- В 1/8 финала одолел Алавес со счетом 2:0.
- В четвертьфинале Атлетик сенсационно победил Барселону (4:2).
- В первом полуфинале минимально победил Атлетико Мадрид (0:1), а во втором – разгромил со счетом 3:0.