Фаны Брайтона стали жертвами ограбления, получив ножевые ранения перед матчем ЛЕ в Риме

В четверг, 7 марта, Брайтон будет гостить на поле Ромы в рамках 1/8 финала Лиги Европы-2023/2024. Накануне первого матча противостояния английские болельщики ощутили на себе всю негостеприимность римлян.

Группа из 6-7 неизвестных людей в капюшонах совершили нападение на болельщиков Брайтона в самом центре Рима. Ужасный инцидент произошел вечером 6 марта вблизи местной гордости архитектуры и истории – Колизея.

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Нападение на фанов английского клуба

Неизвестные ограбили двух фанатов английского клуба. В результате нападения болельщики "чаек" получили ножевые ранения в ноги, а грабители украли кошельки и документы гостей из Англии. Пострадавшие обратились за помощью в один из местных ресторанов.

После чего фанаты были доставлены в ближайшую больницу Рима. К счастью, жизни болельщиков Брайтон ничего не угрожает.

Интересно, что римская полиция сообщила, что ультрас Ромы не причастен к разбойному нападению на английских фанатов в центре Рима. Однако такой инцидент все равно является очень неприятным для болельщиков из Англии.

Отметим, что подобные инциденты накануне футбольных матчей в еврокубках участились. Например, в ноябре 2023-го года фанаты Милана устроили беспорядки перед матчем 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против французского ПСЖ.

Группа из ориентировочно пяти десятков болельщиков "россонери" напали на фанов из Франции. В результате чего пострадали несколько фанатов парижан.

Поединок Рома – Брайтон начнется 7 марта в 19:45 (по киевскому времени). Это будет первая игра между клубами в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Ответный матч состоится 14 марта в Англии.