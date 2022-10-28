Вечером 27 октября неизвестный 46-летний мужчина в супермаркете Carrefour в одном из торговых центров в Милане взял нож со стеллажей и стал бросаться на случайных людей. Таким образом, он нанес ранение шестерым людям.

Детальнее Защитник Арсенала получил ножевые ранения во время атаки в торговом центре

Один из пострадавших погиб по дороге в больницу – это работник супермаркета.

Нападавшего удалось задержать на месте. Человеком, который его обезоружил и задержал, оказался бывший футболист Массимо Тарантино. Хотя свой поступок он геройским не считает.

"Я был героем? Я ничего не сделал...", – заявил Тарантино на месте происшествия.

Что известно о Массимо Тарантино

Массимо Тарантино 51 год. Он бывший итальянский футболист, выступавший на позиции левого защитника. Родился в Болонье, но с детства болел за Интер. Всего в его активе 203 матча в чемпионате Италии. Больше всего – за Наполи и Болонью.

В 1996 году он осуществил свою детскую мечту, перейдя в Интер. Но за эту команду из Милана не сыграл ни одного матча, получив травму. После этого его отдали в аренду.

В 2006 году он окончил профессиональную карьеру футболиста в составе Павии. И после этого перешел на работу как футбольный функционер – стал спортивным директором в Павии. В 2010 году он стал руководителем футбольной академии Болонье. В 2013 году перешёл на аналогичную должность в Рому. А с 2021 года он работал в футбольном клубе СПАЛ.