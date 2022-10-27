В одном из торговых комплексов в Милане произошел инцидент. Неизвестный с ножом в руках напал на толпу людей.

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Ранения получили шесть посетителей. Одним из них стал защитник Монци Пабло Мари. 29-летний исповский футболист на вертолете доставлен в больницу.

Игрок в критическом состоянии

Вместе с ним находились его женщина и ребенок. Как сообщают итальянские СМИ, состояние игрока оценивается как критическое, но он находится в сознании и может разговаривать.

Пабло в госпитале посетили гендиректор клуба Адриано Галлиани и главный тренер Рафаэле Палладино. Полиция поймала преступника, им оказался 46-летний итальянец, страдающий психическим расстройством. Один посетитель погиб в результате нападения.

Чем запомнился Пабло Мари

Отметим, что контракт Мари принадлежит Арсеналу, а в Монце он выступает на правах аренды. Вместе с лондонцами Пабло выигрывал Кубок и Суперкубок Англии в 2020 году.

Также футболист поиграл за Мальорку, Химнастик, Манчестер Сити, Жирону, Бреду, Депортиво, Фламенго и Удинезе. Лучше всего защитник себя проявил в бразильском клубе, где выиграл местную Серию А и Копа Либертадорес.