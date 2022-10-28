Ввечері 27 жовтня невідомий 46-річний чоловік в супермаркеті Carrefour в одному з торгових центрів в Мілані взяв ніж зі стелажів, та з ним почав кидатися на випадкових людей. Таким чином він завдав поранення шістьом людям.

Детальніше Захисник Арсеналу отримав ножові поранення під час атаки у торговому центрі

Один з постраждалих загинув дорогою до лікарні – це працівник супермаркету.

Нападника вдалося затримати на місці. Людиною, яка його обеззброїла та затримала, виявився колишній футболіст Массімо Тарантіно. Хоча свій вчинок він геройським не вважає.

"Я був героєм? Я нічого не зробив...", – заявив Тарантіно на місці події.

Що відомо про Массімо Тарантіно

Массімо Тарантіно 51 рік. Він колишній італійський футболіст, що виступав на позиції лівого захисника. Народився в Болоньї, але з дитинства вболівав за Інтер. Загалом в його активі 203 матчі в чемпіонаті Італії. Найбільше – за Наполі та Болонью.

У 1996 році він здійснив свою дитячу мрію, коли перейшов в Інтер. Та за цю команду з Мілана не зіграв жодного матчу, отримавши травму. Після цього його віддали в оренду.

У 2006 році він закінчив професійну кар'єру футболіста у складі Павії. І після цього перейшов на роботу як футбольний функціонер – став спортивним директором в Павії. У 2010 році він став керівником футбольної академії Болоньї. У 2013 році перейшов на аналогічну посаду в Рому. А з 2021 року він працював у футбольному клубі СПАЛ.