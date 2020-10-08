Нападающий сборной Франции Жиру похвастался фото с Шевченко – украинец его кумир
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру стал автором дубля в ворота Украины в товарищеском матче. После поединка звездный форвард сделал совместное фото с тренером сборной Украины Андреем Шевченко, который был его кумиром.
После игры форвард сборной Франции Оливье Жиру встретился с Андреем Шевченко и попросил его подписать футболку. Совместную фотографию выложил официальный тwitter-аккаунт FIFA.com.
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Фанат Шевченко в сборной Франции
Как признался футболист в комментарии для местного канала TF1, Шевченко был одним из его любимых игроков, когда Жиру был подростком.
Француз поздравил украинского наставника после матча и попросил подписать его футболку.
"Я его поклонник, поэтому для меня это много значит", – сказал Жиру.
Отметим, что дубль француза позволил ему выйти на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Франции. Жиру опередил легендарного Мишеля Платини, который 41 раз отмечался за Францию. Теперь в активе Жиру 42 гола, от первого места его отделяют 9 результативных ударов. Пока лидирует нападающий Тьерри Анри.
Дубль Жиру принес победу Франции – 7:1. Оливье Жиру сможет пополнить свой голевой задел уже в ближайших матчах, где сборная Франции сыграет в Лиге Наций против Португалии (11 октября) и Хорватии (14 октября).
Карьера Оливье Жиру в сборной Франции
- В 2011 году Жиру дебютировал в официальных матчах в национальной сборной Франции. Дебютный гол в составе сборной забил в начале 2012 года в товарищеском матче против сборной Германии.
- Был участником Евро-2012. где сыграл 3 матча, а также чемпионата мира 2014 года (5 поединков и 1 гол).
- Победитель чемпионата мира 2018 года в России вместе со сборной Франции. За сборную провел более 90 матчей, где забил 42 гола.
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