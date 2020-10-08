Нападающий сборной Франции Оливье Жиру стал автором дубля в ворота Украины в товарищеском матче. После поединка звездный форвард сделал совместное фото с тренером сборной Украины Андреем Шевченко, который был его кумиром.

После игры форвард сборной Франции Оливье Жиру встретился с Андреем Шевченко и попросил его подписать футболку. Совместную фотографию выложил официальный тwitter-аккаунт FIFA.com.

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Фанат Шевченко в сборной Франции

Как признался футболист в комментарии для местного канала TF1, Шевченко был одним из его любимых игроков, когда Жиру был подростком.

Француз поздравил украинского наставника после матча и попросил подписать его футболку.

"Я его поклонник, поэтому для меня это много значит", – сказал Жиру.

@_OlivierGiroud_ grew up idolising @jksheva7 and even tried to copy the Ukraine icon's running and shooting style



Last night, Giroud's hero was there to congratulate him on reaching 100 caps & becoming the 2nd-highest scorer in @FrenchTeam history



@equipedefrance pic.twitter.com/to6HnVrOS7 — FIFA.com (@FIFAcom) October 8, 2020

Отметим, что дубль француза позволил ему выйти на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Франции. Жиру опередил легендарного Мишеля Платини, который 41 раз отмечался за Францию. Теперь в активе Жиру 42 гола, от первого места его отделяют 9 результативных ударов. Пока лидирует нападающий Тьерри Анри.

Дубль Жиру принес победу Франции – 7:1. Оливье Жиру сможет пополнить свой голевой задел уже в ближайших матчах, где сборная Франции сыграет в Лиге Наций против Португалии (11 октября) и Хорватии (14 октября).

Карьера Оливье Жиру в сборной Франции