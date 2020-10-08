Нападник збірної Франції Жиру похвалився фото з Шевченком – українець його кумир
Нападник збірної Франції Олів'є Жиру став автором дублю у ворота України у товариському матчі. Після поєдинку зірковий форвард зробив спільне фото з тренером збірної України Андрієм Шевченком, який був його кумиром.
Після гри форвард збірної Франції Олів'є Жиру зустрівся з Андрієм Шевченком і попросив його підписати футболку. Спільну світлину виклав офіційний Twitter-акаунт FIFA.com.
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Як зізнався футболіст у коментарі для місцевого каналу TF1, Шевченко був один з його улюблених гравців, коли Жиру був підлітком.
Француз привітав українського наставника після матчу та попросив підписати його футболку.
"Я його фанат, тому для мене це багато означає", – сказав Жиру.
Наголосимо, що дубль француза дозволив йому вийти на друге місце у списку найкращих бомбардирів збірної Франції. Жиру випередив легендарного Мішеля Платіні, який 41 раз відзначався за Францію. Тепер у активі Жиру 42 голи, до першого місце його відділяють 9 результативних ударів. Поки що лідирує нападник Тьєррі Анрі.
Дубль Жиру приніс перемогу Франції – 7:1. Олів'є Жиру зможе поповнити свій гольовий доробок вже у найближчих матчах, де збірна Франції зіграє у Лізі Націй проти Португалії (11 жовтня) та Хорватії (14 жовтня).
Кар'єра Олів'є Жиру у збірній Франції
- У 2011 році Жиру дебютував в офіційних матчах у національної збірної Франції. Дебютний гол у складі збірної забив на початку 2012 року в товариському матчі проти збірної Німеччини.
- Був учасником Євро-2012. де зіграв 3 матчі, а також чемпіонату світу 2014 року (5 поєдинків та 1 гол).
- Переможець чемпіонату світу 2018 року в Росії разом зі збірною Франції. За збірну провів понад 90 матчів, де забив 42 голи.