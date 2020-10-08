Нападник збірної Франції Олів'є Жиру став автором дублю у ворота України у товариському матчі. Після поєдинку зірковий форвард зробив спільне фото з тренером збірної України Андрієм Шевченком, який був його кумиром.

Після гри форвард збірної Франції Олів'є Жиру зустрівся з Андрієм Шевченком і попросив його підписати футболку. Спільну світлину виклав офіційний Twitter-акаунт FIFA.com.

До теми: 17-річний футболіст Франції став наймолодшим автором гола за збірну за 106 років: відео

Фанат Шевченка у збірній Франції

Як зізнався футболіст у коментарі для місцевого каналу TF1, Шевченко був один з його улюблених гравців, коли Жиру був підлітком.

Француз привітав українського наставника після матчу та попросив підписати його футболку.

"Я його фанат, тому для мене це багато означає", – сказав Жиру.

@_OlivierGiroud_ grew up idolising @jksheva7 and even tried to copy the Ukraine icon's running and shooting style



Last night, Giroud's hero was there to congratulate him on reaching 100 caps & becoming the 2nd-highest scorer in @FrenchTeam history



@equipedefrance pic.twitter.com/to6HnVrOS7 — FIFA.com (@FIFAcom) October 8, 2020

Наголосимо, що дубль француза дозволив йому вийти на друге місце у списку найкращих бомбардирів збірної Франції. Жиру випередив легендарного Мішеля Платіні, який 41 раз відзначався за Францію. Тепер у активі Жиру 42 голи, до першого місце його відділяють 9 результативних ударів. Поки що лідирує нападник Тьєррі Анрі.

Дубль Жиру приніс перемогу Франції – 7:1. Олів'є Жиру зможе поповнити свій гольовий доробок вже у найближчих матчах, де збірна Франції зіграє у Лізі Націй проти Португалії (11 жовтня) та Хорватії (14 жовтня).

Кар'єра Олів'є Жиру у збірній Франції