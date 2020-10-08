Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга, стал самым молодым автором гола в истории страны за 106 лет. Футболист отличился в воротах сборной Украины.

Хавбек французского "Ренна" и сборной Франции Эдуардо Камавинга открыл счет в товарищеском матче против сборной Украины. На момент результативного удара игроку исполнилось 17 лет и 11 месяцев, сообщает L'Equipe.

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Самый молодой автор гола за 106 лет

Именно Эдуардо разгром украинцев был начат уже на девятой минуте, когда Жиру пробивал головой. Бущан отбил мяч, но точно туда, где оказался Камавинга. 17-летний игрок в падении через себя пробил в угол ворот.

Рекорд принадлежит Морису Гастигеру (17 лет и 5 месяцев), который забил мяч в ворота Швейцарии в 1914 году. Поэтому Камавинга стал вторым самым молодым футболистом, который забивал за сборную Франции.

Добавим, что Франция победила Украину со счетом 7:1. В ближайших матчах сборная Франции сыграет в Лиге Наций против Португалии (11 октября) и Хорватии (14 октября).

Что известно об Эдуардо Камавинге

В 2013 году перешел в молодежную команду "Ренна". В середине декабря 2018 года он заключил с клубом первый профессиональный контракт, став самым молодым профессиональным игроком в истории клуба.

В начале 2019 года был включен в заявку главной команды.

Он стал самым молодым игроком в истории французского клуба и первым игроком 2002 года рождения, который дебютировал в одной из пяти главных национальных лиг Европы. В сезоне 2019/20 стал основным игроком клуба и был отмечен как один из лучших молодых игроков года в Европе.

В 2019 году шестнадцатилетнего футболиста признали лучшим игроком августа в Лиге 1. Он стал самым молодым лауреатом этой награды. 15 ноября 2019 года дебютировал за молодежную сборную Франции, отыграв все 90 минут в победном домашнем матче против Грузии (3:2).

Видео гола Камавинга