Сербский нападающий Лука Йович покинул мадридский Реал в зимнее межсезонье. Форвард продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.

Детали трансфера Йовича

Нападающий Реала Лука Йович вернулся в Айнтрахт Франкфурт. Об этом сообщает сайт немецкого клуба.

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Клуб из Франкфурта арендовал 23-летнего серба до конца сезона-2020/2021. Форвард будет выступать под девятым номером.

Йович перешел в Реал именно из Айнтрахта летом 2019 года. "Королевский клуб" приобрел серба за 60 миллионов евро.

За полтора года в Мадриде Йович не смог стать основным футболистом Реала. Серб всего 11 раз вышел в стартовом составе "сливочных" и сыграл чуть больше тысячи минут.

Всего на счету Йовича 32 матча за Реал, в которых он забил 2 гола. Например, за Айнтрахт Йович сыграл 75 матчей. В его активе 36 голов.