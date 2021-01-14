Нападник Реала Йович перейшов у німецький клуб
Сербський нападник Лука Йович покинув мадридський Реал у зимове міжсезоння. Форвард продовжить кар'єру в німецькій Бундеслізі.
Деталі трансферу Йовича
Нападника Реала Лука Йович повернувся у Айнтрахт Франкфурт. Про це повідомляє сайт німецького клубу.
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Клуб з Франкфурта орендував 23-річного серба до кінця сезону-2020/2021. Форвард виступатиме під дев'ятим номером.
Йович перейшов у Реал саме з Айнтрахта влітку 2019 роки. "Королівський клуб" придбав серба за 60 мільйонів євро.
За півтора року в Мадриді Йович не зміг стати основним футболістом Реал. Серб всього 11 разів вийшов у стартовому складі "вершкових" і зіграв трохи більше тисячі хвилин.
Загалом на рахунку Йовича 32 матчі за Реал, у яких він забив 2 голи. Наприклад, за Айнтрахт Йович відіграв 75 матчів. У його активі 36 голів.
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