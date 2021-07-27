Довбик лучший в стартовом туре УПЛ

Украинская Премьер-лига определила наиболее яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 1-го тура УПЛ. Им стал Артем Довбик.

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Довбик опередил Владислава Калитвинцева и Тараса Завийского из Десны.

Лучшим тренером 1 тура УПЛ стал наставник Металлиста 1925 Валерий Кривенцов.

В 1 туре УПЛ Днепр-1 Довбика 26 июля встречался с Ворсклой в Полтаве. Нападающий отметился двумя голами.

Первый гол Артем забил, когда Днепр-1 уступал 1:0 в меньшинстве. Нападающий мощно пробил из-за пределов штрафной в дальний угол.

Видео первого гола Довбика

Впоследствии Ворскла снова вышла вперед, после чего Довбик оформил дубль. Впрочем, Артему удалось отличиться, так как арбитр не увидел у нападающего очевидный офсайд.

Видео второго гола Довбика