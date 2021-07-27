Довбик лучший в стартовом туре УПЛ
Украинская Премьер-лига определила наиболее яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 1-го тура УПЛ. Им стал Артем Довбик.
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Довбик опередил Владислава Калитвинцева и Тараса Завийского из Десны.
- Лучшим тренером 1 тура УПЛ стал наставник Металлиста 1925 Валерий Кривенцов.
В 1 туре УПЛ Днепр-1 Довбика 26 июля встречался с Ворсклой в Полтаве. Нападающий отметился двумя голами.
Первый гол Артем забил, когда Днепр-1 уступал 1:0 в меньшинстве. Нападающий мощно пробил из-за пределов штрафной в дальний угол.
Видео первого гола Довбика
Впоследствии Ворскла снова вышла вперед, после чего Довбик оформил дубль. Впрочем, Артему удалось отличиться, так как арбитр не увидел у нападающего очевидный офсайд.
Видео второго гола Довбика
- Второй мяч Артема спас Днепр-1 от поражения Ворскле. Команды сыграли вничью 2:2.