Довбик найкращий у стартовому турі УПЛ
Українська Прем'єр-Ліга визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 1-го туру УПЛ. Ним став Артем Довбик.
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Довбик випередив Владислава Калітвінцева й Тараса Завійського з Десни.
- Найкращим тренером 1 туру УПЛ став наставник Металіста 1925 Валерій Кривенцов.
У 1 турі УПЛ Дніпро-1 Довбика 26 липня зустрічався з Ворсклою у Полтаві. Нападник відзначився двома голами.
Перший гол Артем забив, коли Дніпро-1 поступався 1:0 у меншості. Нападник потужно пробив з меж штрафного у дальній кут.
Відео першого голу Довбика
Згодом Ворскла знову вийшла вперед, після чого Довбик оформив дубль. Втім, Артему вдалося відзначитися, адже арбітр не побачив у нападника очевидний офсайд.
Відео другого голу Довбика
- Другий м'яч Артема врятував Дніпро-1 від поразки Ворсклі. Команди зіграли внічию 2:2.