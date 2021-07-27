Довбик найкращий у стартовому турі УПЛ

Українська Прем'єр-Ліга визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 1-го туру УПЛ. Ним став Артем Довбик.

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Довбик випередив Владислава Калітвінцева й Тараса Завійського з Десни.

Найкращим тренером 1 туру УПЛ став наставник Металіста 1925 Валерій Кривенцов.

У 1 турі УПЛ Дніпро-1 Довбика 26 липня зустрічався з Ворсклою у Полтаві. Нападник відзначився двома голами.

Перший гол Артем забив, коли Дніпро-1 поступався 1:0 у меншості. Нападник потужно пробив з меж штрафного у дальній кут.

Відео першого голу Довбика



Згодом Ворскла знову вийшла вперед, після чого Довбик оформив дубль. Втім, Артему вдалося відзначитися, адже арбітр не побачив у нападника очевидний офсайд.

Відео другого голу Довбика