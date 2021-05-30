Нападающий Динамо забил в последнем матче в Испании: видео

Тенерифе 29 мая сыграло дома против Реала Овьедо в последнем туре испанской Сегунды. Нападающий Динамо Фран Соль, выступающий на правах аренды в Испании, дошел до отметки в 10 голов в сезоне.

Юбилейный гол в сезоне

Уже на 7-й минуте гости вышли вперед в счете благодаря голу Санчеса. Однако Фран Соль быстро сравнял цифры на табло, но после просмотра VAR арбитр отменил взятие ворот.

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Своего испанский нападающий добился. Во втором тайме динамовец, выступающий на правах аренды за Тенерифе, заработал право на пенальти, которое сам и реализовал – 1:1.

Для Соля этот гол стал юбилейным 10-м результативным выстрелом в сезоне-2020/2021. За испанский клуб форвард отметился 9 голами, также один выстрел Фран забил в футболке Динамо. За испанцев сыграл 38 поединков, в которых отдал 2 ассиста.

Уже на 77-й минуте хозяева вышли вперед. Но удержать победу не удалось. В компенсированное к матчу время Реал Овьедо сравнял цифры на табло. Произошло это даже в меньшинстве. В итоге – 2:2 боевая ничья.

Тенерифе после мировой завершило сезон в Сегунде на 12 месте. А Реал Овьедо на ступеньку выше – 11 позиция.

У Соля завершается контракт с испанской командой, после чего футболист вернется в Киев. Хотя Тенерифе не против оформить трансфер футболиста, а сам игрок тоже хочет остаться в родной Испании.

Нападающим также интересуется Райо Вальекано.

Тенерифе – Реал Овьедо видеообзор (момент с пенальти 0:27)