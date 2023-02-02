Форварды Динамо нарасхват: турецкий гранд сделал предложение "бело-синим"

Киевское "Динамо" активно проводит зимнее трансферное окно. Правда, большинство переходов было совершено "на выход".

Не успели "бело-синие" сообщить о расставание с нападающим Артемом Бесединым, как гром среди ясного неба появилась новость о заинтересованности еще одним игроком атаки. Речь идет о форварде Владиславе Супряге.

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Шанс для Супряги перезапустить карьеру

По сообщению турецких СМИ, футбольный клуб Трабзонспор заинтересован в услугах нападающего киевлян. Представители команды уже пообщались с Владом, который вместе с Динамо находится в Анталии.

Семикратный чемпион Турции намерен взять в аренду 22-летнего нападающего с правом дальнейшего выкупа. Теперь руководители Трабзонспора ждут ответа Динамо.

В зимнее трансферное окно Динамо отпустило двух форвардов: Владислав Кулач стал игроком азербайджанской Зиры , а Артем Беседин – кипрской Оммонии.

Напомним, что у Владислава Супряги уже был неудачный легионерский опыт. В прошлом сезоне итальянская Сампдория взяла одаренного форварда в аренду. Однако из-за языкового барьера и ряда игровых проблем украинец не сумел закрепиться в команде. В Серии А Владислав сыграл всего 24 минуты в матче против Сассуоло (4:0) и бесславно вернулся в лагерь "бело-синих".

Впрочем, на этом неприятности нападающие не закончились. В начале нынешнего сезона Супряга получил травму, из-за которой пропустил всю осеннюю часть чемпионата.