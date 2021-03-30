Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей и видео голов 30 марта
Во вторник, 30 марта, состоится 10 матчей в рамках отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года. Результаты – на Спорт24.
Источник:24 канал
Азербайджан – Сербия 1:2
Голы: Махмудов, 59 (пен.) – Митрович, 16, 81
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Сербы на выезде в сложном поединке обыграли Азербайджан 2:1 благодаря дублю Митровича и вернулись на первое место. Позже вечером Португалия встретится с Люксембургом.
Кипр – Словения 1: 0
Гол: Питтас, 42
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