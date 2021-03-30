Во вторник, 30 марта, состоится 10 матчей в рамках отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года. Результаты – на Спорт24.

Азербайджан – Сербия 1:2 Голы: Махмудов, 59 (пен.) – Митрович, 16, 81 Смотрите также Время на первую победу в отборе: анонс матча Украина – Казахстан Сербы на выезде в сложном поединке обыграли Азербайджан 2:1 благодаря дублю Митровича и вернулись на первое место. Позже вечером Португалия встретится с Люксембургом. Кипр – Словения 1: 0 Гол: Питтас, 42