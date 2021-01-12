В воскресенье, 10 января, киевское Динамо вернулось из отпуска и собралось на базе, чтобы сдать плановые тесты на COVID-19, а в понедельник провело первую в новом году тренировку.

Соответствующее видео опубликовал официальный ютуб-канал "бело-синих".

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В тренировке приняли участие игроки Динамо, которые планируют пройти медосмотр 12 января. А вечером команда работала уже в полном составе.

Игроки начали собираться на базе еще задолго до начала занятия. Футболисты заметно соскучились друг по другу и по работе, поэтому с интересом делились впечатлениями об отпуске, улыбались и с хорошим настроением вышли на поле.

Среди всех игроков замечены "новички" Сидклей и Кадири, которые вернулись из аренды.

Видео с тренировки Динамо

Динамо готовится к сборам

В Киеве "динамовцы" будут работать до 15 января, после чего отправятся на первый сбор в ОАЭ.

18 января подопечные Мирчи Луческу померяются силами с чемпионом Польши – Легией (Варшава).

21-го января "динамовцы" сыграют с сильнейшей командой Беларуси – Шахтером из Солигорска.