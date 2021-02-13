Нападающий Артем Беседин отбыл годовую дисквалификацию после обвинения в употреблении допинга. И сыграл первый матч за Динамо, отметив возвращение забитым голом.

Артем Беседин вышел в стартовом составе Динамо на матч против Олимпика в субботу, 13 февраля.

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Беседин забил на 30-й минуте матча. Динамо получило право на штрафной по центру. Цыганков нанес мощный удар в угол ворот. Чекотун мяч отбил. Но первым на добивании оказался именно Беседин. Он опередил Пасича и пробил головой в падении.

Видео гола Беседина

Таким образом Беседин сравнял счет в этом матче. До этого Альваренга отрыл счет, забив в ворота Динамо.

Отметим, что это первый матч Беседина после дисквалификации. Последний раз он сыграл еще 12 декабря 2019 года матч Лиги Европы против Лугано. После этого его отстранили от футбола на один год – до 19 декабря 2020 года.