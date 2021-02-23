Нападник київського Динамо Артем Бєсєдін став батьком вдруге. Його дружина Радміла народила дочку.

Про це повідомила дружина гравця Радміла в інстаграмі. Нагадаємо, що у пари також є син Домінік, який народився в червні 2019 року.

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Артем Бєсєдін відбув дискваліфікацію

24-річний нападник київського клубу і національної збірної України Бєсєдін пропустив минулий календарний 2020-й рік через дискваліфікацію від УЄФА за порушення антидопінгових правил.

Після завершення терміну дискваліфікації Артем повернувся до тренувань і пройшов збори з київським клубом.