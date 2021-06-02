Интересная тренировка сборной Украины

На тренировке украинской сборной у всех футболистов горят глаза. Игроки провели интересное упражнение с фитболами. Даже дождь не помешал тренировочному процессу.

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Двум футболистам нужно было пробежать по центру и забрать футболку, уклоняясь от выстрелов партнеров по команде. Больше всего досталось Артему Беседину и Андрею Ярмоленко. Игрок Вест Хэма попробовал свою тактику и лег на газон, чтобы обойти удары, но попытка Андрея была ошибочной.

Беседин и вообще от ударов фитболами побывал в футбольном нокдауне. Артем аж свалился с ног на поле. Все упражнение сопровождалось хорошим настроением и смехом.

Подопечных Андрея Николаевича ждут еще два спарринга – против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня). Они будут проходить в Днепре и Харькове соответственно.

Шевченко определился с заявкой на Евро-2020. Украина матчем против Нидерландов стартует на чемпионате Европы (13 июня).

Видео тренировки сборной Украины