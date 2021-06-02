Цікаве тренування збірної України

На тренуванні української збірної в усіх футболістів горять очі. Гравці провели цікаву вправу з фітболами. Навіть дощ не став на заваді тренувальному процесу.

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Двом футболістам потрібно було пробігти по центру і забрати футболку, ухиляючись від пострілів партнерів по команді. Найбільше дісталось Артему Бєсєдіну та Андрію Ярмоленку. Гравець Вест Хема спробував свою тактику та ліг на газон, щоб оминути удари, але спроба Андрія була хибною.

Бєсєдін й взагалі від ударів фітболами побував у футбольному нокдауні. Артем аж звалився з ніг на поле. Уся вправа супроводжувалась гарним настроєм та сміхом.

На підопічних Андрія Миколайовича чекають ще два спаринги – проти Північної Ірландії (3 червня) та Кіпру (7 червня). Вони відбуватимуться у Дніпрі та Харкові відповідно.

Шевченко вже визначився із заявкою на Євро-2020. Україна матчем проти Нідерландів стартує на чемпіонаті Європи (13 червня).

Відео тренування збірної України